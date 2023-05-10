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Чемпионат Италии. Серия А

Полузащитник «Милана» Беннасер покинул поле из-за травмы

10 Мая 2023 • 22:35 Комментировать
Милан
0:2
Интер Милан
1 79.00 X 16.00 2 1.04
2-й тайм

Игрок атаки «Милана» Исмаэль Беннасер был вынужден покинуть поле в сегодняшнем дерби против «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов. На 18-й минуте, почти в самом начале игры он получил травму – на поле его заменил Жуниор Мессиас.

Напомним, что к 11-й минуте «нерадзурри» оформили уже два гола в ворота «Милана». Отличились Эдин Джеко и Генрих Мхитарян. Благодаря своему голу Джеко стал вторым самым возрастным автором гола в плей-офф Лиги чемпионов.

Следите за текстовой трансляцией полуфинального дерби на портале LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Исмаэль Беннасер
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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