Бегович нахваливает своего соотечественника Джеко

Боснийский голкипер Асмир Бегович нахваливает своего соотечественника Эдина Джеко, он считает, что он является нападающим мирового класса. Джеко выступает за «Интер» с 2021 года, ранее он несколько лет посвятил столичной «Роме», а перед этим поиграл там же, где сейчас выступает Бегович - в Англии.

- Джеко - это игрок мирового уровня. Он талантлив, у него есть все, что нужно центрфорварду. Может, только скорости чуть не хватает. Я знаю его уже лет 15, мы вместе выступаем за Боснию. Я не удивлен его успехами, несмотря на возраст, - признался Бегович, слова которого цитирует BBC Sport.