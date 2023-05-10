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Чемпионат Италии. Серия А

Шевченко рассказал, кто из игроков его «Милана» восхищал его больше всего

10 Мая 2023 • 21:56 Комментировать

Бывший лидер итальянского «Милана» Андрей Шевченко и сейчас болеет за клуб, за который он выступал с 1999 по 2006 год. Шевченко готовится к просмотру матча между «Миланом» и «Интером», и накануне игры он ответил на некоторые вопросы итальянских журналистов. Один из них касался игрока, который больше всего импонировал Андрею в бытность того футболистом «россонери».

- Гаттузо. С ним было интереснее всего. Но у нас в команде было много прекрасных ребят, - цитирует слова Шевченко pianetamilan.it.

Следить за событиями игры полуфинала Лиги чемпионов между итальянскими клубами «Милан» и «Интер» можно в формате доступной прямой онлайн-трансляции

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Андрей Шевченко Интер Милан Милан
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