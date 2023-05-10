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Чемпионат Италии. Серия А

Орлов: «Слуцкий и Спаллетти — несопоставимы»

10 Мая 2023 • 17:05 Комментировать (1)
Монца
...
Наполи
14.05 16:00

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением на тему того, насколько важную роль сыграл известный российский тренер Леонид Слуцкий в становлении нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Напомним, в период с 2019 по 2022 год Кварацхелия выступал под руководством Слуцкого за казанский «Рубин». С начала текущего сезона грузинский вингер представляет «Наполи», в составе которого он уже успел стать чемпионом Италии.

По мнению Орлова, в «Наполи» Кварацхелии повезло с партнёрами. Также журналист призвал не сравнивать Слуцкого с наставником неаполитанской команды Лучано Спаллетти.

«В «Наполи» Хвиче повезло с партнёрами. Ну а сравнивать Слуцкого со Спаллетти — совсем нельзя. Слуцкий — это тренер для российского футбола при хорошем президенте Гинере. А когда он ушёл из ЦСКА, что дальше было? Ни в Нидерландах, ни в Англии не состоялось. В «Рубине» — то же самое», — цитирует Орлова Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провёл за «Наполи» 39 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов Леонид Слуцкий Лучано Спаллетти Наполи Хвича Кварацхелия
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10 Мая 2023 в 17:23
Перефразирую слова Орлова, Слуцкий физрук без Гинера!
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