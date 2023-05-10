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Чемпионат Италии. Серия А

Известно будущее Леау

10 Мая 2023 • 16:51 Комментировать

В последнее время нападающий Рафаэл Леау регулярно становился героем трансферных слухов. Интерес к португальцу приписывали многим грандам, однако 23-летний игрок останется в «Милане».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Леау уже договорился с «Миланом» о продлении контракта до конца сезона 2027/2028. Базовая зарплата форварда составит 7 миллионов евро за сезон. Ещё 2 миллиона в год Рафаэл сможет зарабатывать в качестве бонусов.

Отмечается, что важным моментом в достижении договорённости стало погашение долга перед «Спортингом». Лиссабонцы получили положенные им 22 миллиона евро за Леау. Эту сумму выплатил «Лилль».  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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