Известно будущее Леау

В последнее время нападающий Рафаэл Леау регулярно становился героем трансферных слухов. Интерес к португальцу приписывали многим грандам, однако 23-летний игрок останется в «Милане».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Леау уже договорился с «Миланом» о продлении контракта до конца сезона 2027/2028. Базовая зарплата форварда составит 7 миллионов евро за сезон. Ещё 2 миллиона в год Рафаэл сможет зарабатывать в качестве бонусов.

Отмечается, что важным моментом в достижении договорённости стало погашение долга перед «Спортингом». Лиссабонцы получили положенные им 22 миллиона евро за Леау. Эту сумму выплатил «Лилль».