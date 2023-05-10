Моуринью прокомментировал слухи о переговорах с «ПСЖ»

В четверг вечером «Рома» проведёт первый полуфинальный матч Лиги Европы против «Байера». В ходе интервью для Sky Sport главный тренер римлян Жозе Моуринью ответил на вопрос о слухах, которые связывают его с «ПСЖ». Сообщалось, что португалец ведёт переговоры с грандом Лиги 1.

«ПСЖ»? Если они искали меня, то не нашли. Они со мной не связывались», - сказал Моуринью.

Отметим, что действующий контракт связывает Жозе Моуринью с «Ромой» до конца сезона 2023/2024. На текущий момент команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Матч «Рома» - «Байер» стартует 11 мая в 22:00 по московскому времени.