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Чемпионат Италии. Серия А

Кьяер: «Хочу завершить карьеру в «Милане»

10 Мая 2023 • 15:59 Комментировать
Специя
...
Милан
13.05 19:00

Центральный защитник «Милана» Симон Кьяер выразил желание завершить карьеру в стане «россонери». Напомним, 34-летний датчанин проводит четвёртый сезон в составе команды Стефано Пиоли и за этот срок уже успел выиграть чемпионат Италии.

«Я хочу завершить карьеру именно в «Милане». Я мечтал выступать за этот клуб с самого детства. Надеюсь, мне удастся довести задумку до конца. Сейчас мне 34 года, но я не чувствую себя старым», – сказал Кьяер на пресс-конференции перед матчем с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов.

Отметим, что контракт Кьяера с «Миланом» истекает в конце следующего сезона. Датчанин хочет остаться в клубе на более длительный срок.

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Милан Симон Кьяер
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