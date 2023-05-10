Заруба на шестерых: кто из клубов Италии попадёт в Лигу чемпионов

В итальянской Серии А на финише сезона разгорается интереснейшая борьба за путёвки в Лигу чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает турнирное положение и календарь претендентов. Кто же будет представлять Италию в сильнейшем клубном турнире континента в следующем сезоне?

Турнирная таблица

М Команда И В Н П РМ О 1 ЛЧ Наполи 34 26 5 3 70:23 83 2 ЛЧ Ювентус 34 20 6 8 52:28 66 3 ЛЧ Лацио 34 19 7 8 52:26 64 4 ЛЧ Интер 34 20 3 11 62:35 63 5 Милан 34 17 10 7 55:39 61 6 Аталанта 34 17 7 10 56:41 58 7 Рома 34 17 7 10 45:33 58

Для начала взглянем на турнирную таблицу. «Наполи» недавно завоевал скудетто, а вот билет в Лигу чемпионов команда Лучано Спаллетти застолбила за собой достаточно давно. На оставшиеся три путёвки от Серии А претендуют сразу шесть команд – «Ювентус», «Лацио», «Интер», «Милан», «Аталанта» и «Рома». Борьба намечается нешуточная, и каждое очко может оказаться на вес золота.

Тень текущей Лиги чемпионов

Стоит сказать, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов в полуфинале пересекутся «Интер» и «Милан». То есть одна из этих команд пробьётся в финал, где будет претендовать на трофей. Победитель Лиги чемпионов, как известно, получает билет в следующий розыгрыш турнира независимо от занятого места в чемпионате. То есть «Интер» и «Милан» имеют возможность пробиться в Лигу чемпионов через Лигу чемпионов (уж извините за повторение). Подытожим и проговорим две главные вещи:

- «Интер»/«Милан» при победе в Лиге чемпионов получит билет в следующий розыгрыш турнира, даже если финиширует за пределами топ-4 Серии А.

- Если «Интер»/«Милан» выиграет Лигу чемпионов, но при этом финиширует в топ-4, билет в Лигу чемпионов НЕ переходит пятой команде чемпионата Италии. Правило перехода места давно отменили, но почему-то многие об этом забывают.

Календарь

Теперь давайте посмотрим на календарь претендентов на места в Лиге чемпионов на следующий сезон. Для удобства сведём всё это дело в таблицу. Буквой «д» обозначим домашние матчи, а буквой «г» - гостевые.

Тур Ювентус Лацио Интер Милан Аталанта Рома 35 Кремонезе (д) Лечче (д) Сассуоло (д) Специя (г) Салернитана (г) Болонья (г) 36 Эмполи (г) Удинезе (г) Наполи (г) Сампдория (д) Верона (д) Салернитана (д) 37 Милан (д) Кремонезе (д) Аталанта (д) Ювентус (г) Интер (г) Фиорентина (г) 38 Удинезе (г) Эмполи (г) Торино (г) Верона (д) Монца (д) Специя (д)

Кто попадёт в Лигу чемпионов

Теперь включаем режим прогнозиста. Возможность «Интера» и «Милана» получить билет через победу в Лиге чемпионов выносим за скобки – будем оценивать только их возможности во внутреннем чемпионате.

«Ювентус» находится в комфортном положении. Отрыв команды Массимилиано Аллегри от пятого места измеряется пятью очками, то есть в оставшихся четырёх турах туринцы точно могут позволить себе одно поражение. На деле же туринцы даже с несколькими осечками должны оставаться в топ-4. Словом, есть уверенность в том, что «старая синьора» получит билет в Лигу чемпионов.

Реклама

Из всех претендентов на места в Лиге чемпионов «Лацио» имеет наиболее комфортный календарь. Конечно, в гостях у «Удинезе» римлянам может быть непросто, но если бояться фриульцев, то о какой Лиге чемпионов может идти речь. Учитывая текущее третье место и приемлемый календарь, «орлы» должны финишировать в топ-4. Если же команда Маурицио Сарри опустится ниже, то сможет винить в этом только саму себя. В настоящий момент шансы «Лацио» вернуться в Лигу чемпионов высоки.

Итак, мы видим «Ювентус» и«Лацио» в топ-4 вместе с «Наполи». А вот кто получит ещё один билет в Лигу чемпионов, спрогнозировать не так просто. Прямо сейчас четвёртое место удерживает «Интер», но у команды Симоне Индзаги сложный календарь – ей предстоят матчи против «Наполи» и «Аталанты». У «Милана» календарь выглядит чуть проще, но впереди будет гостевая игра с «Ювентусом». Кто из миланских грандов финиширует выше относительно друг друга, сказать сложно. «Наполи» уже не имеет турнирной мотивации, и «Интер» может рассчитывать на успех в Неаполе, которого относительно недавно добился «Милан». А вдруг «Наполи» настроится? Давайте подождём хотя бы несколько туров, возможно, ситуация станет более ясной.

«Аталанта» и «Рома» отстают от зоны Лиги чемпионов на пять очков. Конкуренты будут терять очки, то есть обе эти команды могут рассчитывать на финиш в топ-4. Правда, для этого им, вероятно, придётся выигрывать всё или почти всё. Для «Аталанты» во многом ключевым может стать гостевой матч против «Интера» в конце мая. В общем, по четвёртой путёвку в Лигу чемпионов от Италии пока можно только гадать…

Александр Тихий