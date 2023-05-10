Заруба на шестерых: кто из клубов Италии попадёт в Лигу чемпионов

В итальянской Серии А на финише сезона разгорается интереснейшая борьба за путёвки в Лигу чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает турнирное положение и календарь претендентов. Кто же будет представлять Италию в сильнейшем клубном турнире континента в следующем сезоне?
Турнирная таблица
|1
|ЛЧ
|Наполи
|34
|26
|5
|3
|70:23
|83
|2
|ЛЧ
|Ювентус
|34
|20
|6
|8
|52:28
|66
|3
|ЛЧ
|Лацио
|34
|19
|7
|8
|52:26
|64
|4
|ЛЧ
|Интер
|34
|20
|3
|11
|62:35
|63
|5
|Милан
|34
|17
|10
|7
|55:39
|61
|6
|Аталанта
|34
|17
|7
|10
|56:41
|58
|7
|Рома
|34
|17
|7
|10
|45:33
|58
Для начала взглянем на турнирную таблицу. «Наполи» недавно завоевал скудетто, а вот билет в Лигу чемпионов команда Лучано Спаллетти застолбила за собой достаточно давно. На оставшиеся три путёвки от Серии А претендуют сразу шесть команд – «Ювентус», «Лацио», «Интер», «Милан», «Аталанта» и «Рома». Борьба намечается нешуточная, и каждое очко может оказаться на вес золота.
Тень текущей Лиги чемпионов
Стоит сказать, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов в полуфинале пересекутся «Интер» и «Милан». То есть одна из этих команд пробьётся в финал, где будет претендовать на трофей. Победитель Лиги чемпионов, как известно, получает билет в следующий розыгрыш турнира независимо от занятого места в чемпионате. То есть «Интер» и «Милан» имеют возможность пробиться в Лигу чемпионов через Лигу чемпионов (уж извините за повторение). Подытожим и проговорим две главные вещи:
- «Интер»/«Милан» при победе в Лиге чемпионов получит билет в следующий розыгрыш турнира, даже если финиширует за пределами топ-4 Серии А.
- Если «Интер»/«Милан» выиграет Лигу чемпионов, но при этом финиширует в топ-4, билет в Лигу чемпионов НЕ переходит пятой команде чемпионата Италии. Правило перехода места давно отменили, но почему-то многие об этом забывают.
Календарь
Теперь давайте посмотрим на календарь претендентов на места в Лиге чемпионов на следующий сезон. Для удобства сведём всё это дело в таблицу. Буквой «д» обозначим домашние матчи, а буквой «г» - гостевые.
|35
|Кремонезе (д)
|Лечче (д)
|Сассуоло (д)
|Специя (г)
|Салернитана (г)
|Болонья (г)
|36
|Эмполи (г)
|Удинезе (г)
|Наполи (г)
|Сампдория (д)
|Верона (д)
|Салернитана (д)
|37
|Милан (д)
|Кремонезе (д)
|Аталанта (д)
|Ювентус (г)
|Интер (г)
|Фиорентина (г)
|38
|Удинезе (г)
|Эмполи (г)
|Торино (г)
|Верона (д)
|Монца (д)
|Специя (д)
Кто попадёт в Лигу чемпионов
Теперь включаем режим прогнозиста. Возможность «Интера» и «Милана» получить билет через победу в Лиге чемпионов выносим за скобки – будем оценивать только их возможности во внутреннем чемпионате.
«Ювентус» находится в комфортном положении. Отрыв команды Массимилиано Аллегри от пятого места измеряется пятью очками, то есть в оставшихся четырёх турах туринцы точно могут позволить себе одно поражение. На деле же туринцы даже с несколькими осечками должны оставаться в топ-4. Словом, есть уверенность в том, что «старая синьора» получит билет в Лигу чемпионов.
Из всех претендентов на места в Лиге чемпионов «Лацио» имеет наиболее комфортный календарь. Конечно, в гостях у «Удинезе» римлянам может быть непросто, но если бояться фриульцев, то о какой Лиге чемпионов может идти речь. Учитывая текущее третье место и приемлемый календарь, «орлы» должны финишировать в топ-4. Если же команда Маурицио Сарри опустится ниже, то сможет винить в этом только саму себя. В настоящий момент шансы «Лацио» вернуться в Лигу чемпионов высоки.
Итак, мы видим «Ювентус» и«Лацио» в топ-4 вместе с «Наполи». А вот кто получит ещё один билет в Лигу чемпионов, спрогнозировать не так просто. Прямо сейчас четвёртое место удерживает «Интер», но у команды Симоне Индзаги сложный календарь – ей предстоят матчи против «Наполи» и «Аталанты». У «Милана» календарь выглядит чуть проще, но впереди будет гостевая игра с «Ювентусом». Кто из миланских грандов финиширует выше относительно друг друга, сказать сложно. «Наполи» уже не имеет турнирной мотивации, и «Интер» может рассчитывать на успех в Неаполе, которого относительно недавно добился «Милан». А вдруг «Наполи» настроится? Давайте подождём хотя бы несколько туров, возможно, ситуация станет более ясной.
«Аталанта» и «Рома» отстают от зоны Лиги чемпионов на пять очков. Конкуренты будут терять очки, то есть обе эти команды могут рассчитывать на финиш в топ-4. Правда, для этого им, вероятно, придётся выигрывать всё или почти всё. Для «Аталанты» во многом ключевым может стать гостевой матч против «Интера» в конце мая. В общем, по четвёртой путёвку в Лигу чемпионов от Италии пока можно только гадать…
Александр Тихий
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