Генич дал прогноз на матч «Милан» - «Интер»

Известный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от первого матча между «Миланом» и «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«В обороне «Интер» надежен, «Милан» надежен, а значит, матч вполне может получиться низовым. Он будет похож на матч в чемпионате, когда «Интер» выиграл 1:0. Я бы в этом матче взял низ», - приводятся слова Константина на страницах издания «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе «Сан-Сиро» сегодня, 10 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Liveresult.ru.