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Чемпионат Италии. Серия А

Матич: «Для Серии А очень важно, что в полуфинале Лиги чемпионов есть две команды из Италии»

10 Мая 2023 • 11:33 Комментировать
Болонья
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Рома
14.05 19:00

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич счастлив видеть две итальянские команды в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, сегодня вечером первый поединок между собой проведут «Милан» и «Интер».

«Для Серии А очень важно, что в полуфинале Лиги чемпионов есть две команды из Италии. Должен сказать, что я рад такому раскладу. Одна итальянская команда точно будет играть в финале. Думаю, «Милан» и «Интер» – очень похожие команды. Сложно предсказать результаты матчей, но я уверен, что это будут захватывающие игры», – цитирует Матича Football Daily.

«Интер» в последний раз играл в финале Лиги чемпионов в 2010 году, а «Милан» – в 2007.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Милан Серия А Неманья Матич
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