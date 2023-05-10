Матич: «Для Серии А очень важно, что в полуфинале Лиги чемпионов есть две команды из Италии»

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич счастлив видеть две итальянские команды в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, сегодня вечером первый поединок между собой проведут «Милан» и «Интер».

«Для Серии А очень важно, что в полуфинале Лиги чемпионов есть две команды из Италии. Должен сказать, что я рад такому раскладу. Одна итальянская команда точно будет играть в финале. Думаю, «Милан» и «Интер» – очень похожие команды. Сложно предсказать результаты матчей, но я уверен, что это будут захватывающие игры», – цитирует Матича Football Daily.

«Интер» в последний раз играл в финале Лиги чемпионов в 2010 году, а «Милан» – в 2007.