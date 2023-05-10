Квальярелла заверил, что продолжит играть за «Сампдорию» и в Серии Б

Ветеран «Сампдории» Фабио Квальярелла сделал трогательное заявление для фанатов клуба, которому придется провести следующий сезон в Серии Б итальянского чемпионата. Квальярелла заявил, что не покинет клуб, в котором выступает с 2005 года.

- Дорогая «Сампдория», я всегда буду на твоей стороне. Сегодня у нас грустный день, мы должны извиниться перед нашей публикой, что уже не можем повлиять на ситуацию. Но я готов, всячески готов, на поле, и не только на поле, сделать все для цветов клуба, для Генуи, которая стала моим вторым домом. Я не хочу грустить, потому что наша команда не распадется, - цитирует слова Квальяреллы итальянское новостное агентство ITASportPress.