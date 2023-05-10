Жиру: «Я мотивирован, как и в юности»

Французский нападающий Оливье Жиру высказался накануне матча против злейшего врага его «Милана» - земляков из «Интера». Это случится в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Жиру заявил, что хочет в финал и чувствует себя очень мотивированным.

- Это особый матч. Мне 36 лет, но я мотивирован так же, как и в юности. Мы выиграли Скудетто, это было уникальное, незабываемое чувство. Теперь у нас есть еще один шанс выиграть, уже Лигу чемпионов. Мы заслуживаем сыграть в финале, - цитирует слова Жиру итальянское новостное агентство ITASportPress.

Матч миланских клубов состоится в среду вечером.