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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру: «Я мотивирован, как и в юности»

10 Мая 2023 • 03:53 Комментировать

Французский нападающий Оливье Жиру высказался накануне матча против злейшего врага его «Милана» - земляков из «Интера». Это случится в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Жиру заявил, что хочет в финал и чувствует себя очень мотивированным.

- Это особый матч. Мне 36 лет, но я мотивирован так же, как и в юности. Мы выиграли Скудетто, это было уникальное, незабываемое чувство. Теперь у нас есть еще один шанс выиграть, уже Лигу чемпионов. Мы заслуживаем сыграть в финале, - цитирует слова Жиру итальянское новостное агентство ITASportPress.

Матч миланских клубов состоится в среду вечером. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Оливье Жиру
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