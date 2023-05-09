Защитник «Динамо» Сазонов: Конечно, поздравил Хвичу с чемпионством в Италии

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов высказался о победе своего партнёра по национальной сборной Грузии, полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в чемпионате Италии нынешнего сезона.

Сазонов отметил, что следил за игрой Хвичей на протяжении всего сезона.

«Первый сезон в Италии и чемпионство, он один из лучших в Серии А. Это очень круто. В июне, когда будет сборная, пообщаемся уже лично», - приводит слова Сазонова Sport24.

Напомним, что «Наполи» стал победителем Серии А впервые за 33 года.

Кварацхелия в текущем сезоне чемпионата Италии принял участие в 30 играх, в которых отметился 12 забитыми мячами и 13 результативными передачами партнёрам по команде.