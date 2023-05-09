«Аталанту» наказали за оскорбления фанатами Влаховича

Пресс-служба итальянской Серии А рапортует о санкциях, которые спортивный суд ввёл в отношении футбольного клуба «Аталанта». Так, на ближайший матч в рамках чемпионата Италии на домашней арене клуба «Атлети Адзурри д’Италия» будут закрыты несколько секторов в рамках частичного закрытия трибун.

Это послужило ответом на поведение болельщиков «Аталанты», которые в недавнем матче клуба против «Ювентуса» (0:2) выкрикивали оскорбления в адрес сербского форварда «старой синьоры» Душана Влаховича.

Кстати, ближайший матч бергамасков дома назначен на 20 мая. Команда примет аутсайдера Серии А – «Верону». «Аталанта» идёт на шестом месте в лиге и продолжает борьбу за попадание в еврокубки на будущий сезон.

Гасперини вступился за фанатов «Аталанты», оскорблявших Влаховича