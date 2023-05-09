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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли не исключил участие Леау в первом матче с «Интером»

09 Мая 2023 • 15:54 Комментировать
Милан
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Интер Милан
1 3.20 X 3.20 2 2.50
10.05 22:00

Тренер «Милана» Стефано Пиоли не исключает участие нападающего Рафаэла Леау в первом полуфинале Лиги чемпионов с «Интером», который состоится завтра. Напомним, португалец получил травму в последнем туре Серии А с «Лацио», из-за чего был заменён на старте поединка.

«Завтра мы оценим состояние Леау и примем решение насчёт его участия. Если он не будет чувствовать себя готовым, его не будет даже на скамейке запасных Мы не видим смысла рисковать здоровьем футболиста», – сказал Пиоли на пресс-конференции перед матчем.

Леау является ключевым игроком «Милана» в этом сезоне. В Серии А 23-летний португалец записал на свой актив 12 голов и 7 ассистов. В Лиге чемпионов на счету Рафаэла гол и три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Стефано Пиоли Рафаэл Леау
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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