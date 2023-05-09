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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Наполи» согласился перейти в «Ювентус»

09 Мая 2023 • 15:11 Комментировать

Кристиано Джунтоли, занимающий должность спортивного директора «Наполи», дал согласие на переход на аналогичную должность в «Ювентус». Об этом на своих станицах рассказывает Il Corriere dello Sport.

Отмечается, что у Джунтоли также были варианты трудоустройства в Англии, но функционер их отклонил. Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис готов принять отставку Джунтоли после восьми лет работы в клубе. Ожидается, что из Неаполя в Турин также перейдут несколько сотрудников, в частности главный скаут.

«Наполи» в этом сезоне стал чемпионом Италии. Клуб завоевал скудетто впервые за 33 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Кристиано Джунтоли
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