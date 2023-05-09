Индзаги: «Мы не будем менять план на игру с «Миланом» из-за отсутствия Леау»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги отреагировал на новость о том, что нападающий «Милана» Рафаэл Леау пропустит первый матч полуфинала Лиги чемпионов. В завтрашнем поединке номинальным хозяином будет «Милан».

«В подобного рода поединках нужно играть не только головой, а и сердцем. Я не сомневаюсь в своих игроках, которым предстоит провести очень важные 180 минут. Отсутствие Леау в первом матче? Мы не собираемся из-за этого менять план на игру», – сказал Индзаги на пресс-конференции.

Напомним, «Интер» не играл на стадии полуфинала Лиги чемпионов с 2010 года. «Милан» в последний раз выступал на этой стадии турнира в 2007 году.