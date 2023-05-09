«Наполи» договорился с Ррахмани

Руководство «Наполи» договорилось с защитником Амиром Ррахмани о подписании нового трудового соглашения, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, новый контракта между неаполитанским клубом и 29-летним футболистом будет рассчитан до середины 2027 года. В договоре будет прописана опция пролонгации сотрудничества на один сезон.

За итальянскую команду Ррахмани выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провел 32 поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.