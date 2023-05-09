«Ювентусу» грозит наказание на следующий сезон

Туринский «Ювентус» может быть лишен девяти очков за денежные махинации. Согласно данным журналистов Football-Italia, федерация футбола страны может возобновить рассмотрение дела в результате получения новых доказательств вины «старой синьоры».

Напомним, что ранее с «Ювентуса» сняли 15 баллов, но затем очки были возвращены клубу. Если в ходе нового разбирательства вина туринцев будет доказана, то команда будет наказана снятием девяти баллов в сезоне-2023/2024.

После 34 туров Серии А подопечные Массимилиано Аллегри с 66 очками занимают второе место в турнирной таблице, опережая идущий третьим «Лацио» на два пункта.