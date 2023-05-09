Моуринью высказался о работе в «ПСЖ»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на информацию о возможном трудоустройстве во французском «ПСЖ».

«Я не обсуждаю будущее со своими друзьями и родными. Все, что говорят в СМИ, является лишь их интерпретацией. Я же ни с кем не общался на эту тему. Сейчас у меня контракт с «Ромой». Мы готовимся к следующему поединку», - передает слова португальского специалиста портал Goal.com.

Ранее в прессе сообщалось, что переговоры между Жозе и «ПСЖ» находятся на продвинутой стадии.

В настоящий момент парижским грандом руководит французский специалист Кристоф Галтье.