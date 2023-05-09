Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью высказался о работе в «ПСЖ»

09 Мая 2023 • 07:29 Комментировать

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на информацию о возможном трудоустройстве во французском «ПСЖ».

«Я не обсуждаю будущее со своими друзьями и родными. Все, что говорят в СМИ, является лишь их интерпретацией. Я же ни с кем не общался на эту тему. Сейчас у меня контракт с «Ромой». Мы готовимся к следующему поединку», - передает слова португальского специалиста портал Goal.com.

Ранее в прессе сообщалось, что переговоры между Жозе и «ПСЖ» находятся на продвинутой стадии.

В настоящий момент парижским грандом руководит французский специалист Кристоф Галтье.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
07:29 · Италия. Серия А
Моуринью высказался о работе в «ПСЖ»
08 Мая
23:45 · Италия. Серия А
«Болонья» не смогла дожать «Сассуоло»
23:23 · Италия. Серия А
«Мне грустно» - Станкович прокомментировал вылет «Сампдории»
22:23 · Италия. Серия А
«Сампдория» покинула Серию А - уже официально
21:40 · Италия. Серия А
Пёнтек забил 50-й гол в топ-5 европейских чемпионатов
21:28 · Италия. Серия А
«Эмполи» удержал победный счёт в матче с «Салернитаной»
21:27 · Италия. Серия А
«Удинезе» отправил «Сампдории» в Серию Б
21:19 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Наполи»: «Победы «Боки», Аргентины и «Наполи» - это знак от Марадоны»
19:35 · Италия. Серия А
Леау зовёт Мбаппе в «Милан»
16:46 · Россия. Премьер-лига
Итальянский журналист — о Кузяеве: «Не надо рекомендовать в чемпионат Италии средних игроков»
11:17 · Италия. Серия А
Моуринью высказался о своём возможном уходе из «Ромы»
08:45 · Италия. Серия А
Аллегри дал оценку игре Погба
07:40 · Италия. Серия А
Спаллетти сообщил важную новость
02:51 · Италия. Серия А
Леау заверил, что он «скоро вернётся»
02:31 · Италия. Серия А
«Верона» более года не выигрывала в гостях
Все новости
Рекомендуем