«Болонья» не смогла дожать «Сассуоло»

34-й тур Серии А завершился матчем середняков, «Сассуоло» против «Болоньи». Гости создали намного больше остроты впереди, но вынуждены были отыгрываться с 15-й минуты, когда Доменико Берарди открыл счет. Николас Домингес восстановил паритет на табло под занавес первого тайма, а вторая половина поединка прошла без голов - 1:1.

«Сассуоло» остается на 13-м месте, соперник имеет на два очка больше и делит восьмую строчку.