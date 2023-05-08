«Болонья» не смогла дожать «Сассуоло»

34-й тур Серии А завершился матчем середняков, «Сассуоло» против «Болоньи». Гости создали намного больше остроты впереди, но вынуждены были отыгрываться с 15-й минуты, когда Доменико Берарди открыл счет. Николас Домингес восстановил паритет на табло под занавес первого тайма, а вторая половина поединка прошла без голов - 1:1.
«Сассуоло» остается на 13-м месте, соперник имеет на два очка больше и делит восьмую строчку.
Протокол игры
|(1:0) Берарди Доменико15'
|42'Домингес Николас (1:1)
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Эрлич Мартин•Нето Руан82' (Феррари Джанмарко (82') •Рожерио да Силва•Фраттези Давиде76' (Торстведт Кристиан (76') •Лопес Максим• 44'Энрике Матеус66' (Лорьенте Арман (66') •Берарди Доменико•Дефрель Грегоре76' (Альварес Агустин (76') •Байрами Недим66' (Харрауи Абдау (66')
Скорупски Лукаш•Пош Штефан• 27'Бонифаци Кевин•Лукуми Джон•Камбьясо Андреа•Схаутен Йерди•Домингес Николас78' (Моро Никола (78') •Орсолини Риккардо68' (Арнаутович Марко (68') •Фергюсон Льюис85' (Медель Гари (85') •Барроу Муса•Эбишер Мишель
08 мая. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
Бан пользователя