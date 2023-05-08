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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» не смогла дожать «Сассуоло»

08 Мая 2023 • 23:45 Комментировать
Сассуоло
1:1
Болонья
окончен

34-й тур Серии А завершился матчем середняков, «Сассуоло» против «Болоньи». Гости создали намного больше остроты впереди, но вынуждены были отыгрываться с 15-й минуты, когда Доменико Берарди открыл счет. Николас Домингес восстановил паритет на табло под занавес первого тайма, а вторая половина поединка прошла без голов - 1:1.

«Сассуоло» остается на 13-м месте, соперник имеет на два очка больше и делит восьмую строчку.

Протокол игры  
Сассуоло1:1Болонья
(1:0) Берарди Доменико15'  
  42'Домингес Николас (1:1)
Консильи АндреаТольян ЙеремиЭрлич МартинНето Руан 82' (Феррари Джанмарко ( 82') Рожерио да СилваФраттези Давиде 76' (Торстведт Кристиан ( 76') Лопес Максим  44'Энрике Матеус 66' (Лорьенте Арман ( 66') Берарди ДоменикоДефрель Грегоре 76' (Альварес Агустин ( 76') Байрами Недим 66' (Харрауи Абдау ( 66')
Запасные: Мюлдюр МертПеголо ДжанлукаСейде Эмиль КонрадсенМарчицца РиккардоОбьянг ПедроРоманья ФилиппоРуссо Алессандро
Скорупски ЛукашПош Штефан  27'Бонифаци КевинЛукуми ДжонКамбьясо АндреаСхаутен ЙердиДомингес Николас 78' (Моро Никола ( 78') Орсолини Риккардо 68' (Арнаутович Марко ( 68') Фергюсон Льюис 85' (Медель Гари ( 85') Барроу МусаЭбишер Мишель
Запасные: Пююхтя НикласЛикояннис ХараламбосБарди ФранческоХоакин СосаРавалья ФедерикоЗиркзее ДжошуаДе Сильвестри Лоренцо
08 мая. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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