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Чемпионат Италии. Серия А

«Мне грустно» - Станкович прокомментировал вылет «Сампдории»

08 Мая 2023 • 23:23 Комментировать
Удинезе
2:0
Сампдория
окончен

Вслед за «Наполи» в Италии появилась еще одна команда, статус которой уже понятен - за четыре тура до конца сезона свой вылет в Серию Б оформила «Сампдория», которая проиграла в очередном своем матче «Удинезе». Неудачу прокомментировал Деян Станкович - сербский наставник клуба.

- Это огромное разочарование, мне очень грустно. Ни один дорианец не согласится с таким вердиктом. Черный день. Тифози такого не заслужили. Мое будущее? Я пока не знаю, не могу сказать. Я попробовал спасти команду, но у меня не получилось, и я сожалею об этом, - цитирует слова Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Деян Станкович
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