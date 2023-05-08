«Мне грустно» - Станкович прокомментировал вылет «Сампдории»

Вслед за «Наполи» в Италии появилась еще одна команда, статус которой уже понятен - за четыре тура до конца сезона свой вылет в Серию Б оформила «Сампдория», которая проиграла в очередном своем матче «Удинезе». Неудачу прокомментировал Деян Станкович - сербский наставник клуба.

- Это огромное разочарование, мне очень грустно. Ни один дорианец не согласится с таким вердиктом. Черный день. Тифози такого не заслужили. Мое будущее? Я пока не знаю, не могу сказать. Я попробовал спасти команду, но у меня не получилось, и я сожалею об этом, - цитирует слова Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.