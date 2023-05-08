«Сампдория» покинула Серию А - уже официально

За четыре тура до конца чемпионата итальянской Серии А определился первый неудачник сезона - им стала «Сампдория», которая проиграла в гостевом матче «Удинезе» - «зебры» забили два гола еще в первом тайме. Теперь у «Сампдории» остаются семнадцать очков, но при этом ее отставание от спасительного семнадцатого места составляет уже тринадцать баллов.

Это означает, что даже если «Сампдория» победит во всех оставшихся матчах, спастись она уже не сможет. В следующем туре итальянского чемпионата генуэзский клуб примет в домашних условиях «Эмполи», это случится пятнадцатого мая.