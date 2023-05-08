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Чемпионат Италии. Серия А

«Удинезе» отправил «Сампдории» в Серию Б

08 Мая 2023 • 21:27 Комментировать
Удинезе
2:0
Сампдория
окончен

В 34-м туре чемпионата Италии «Сампдория» боролась за призрачный шанс остаться в Серии А. В гостях у «Удинезе» команда из Генуи чаще владела мячом и постоянно шла в атаку, но все же уступила 0:2, пропустив два мяча в первом тайме. Отличились Роберто Перейра и Адам Масина.

Хозяева делят восьмое место, а вот «Сампдория» официально вылетает во второй дивизион.

Протокол игры  
Удинезе2:0Сампдория
(1:0) Перейра Роберто9'  
(2:0) Масина Адам34'  
Сильвестри МаркоБекао Родриго  57'Бийол ЯкаМасина Адам  90'Эбоселе Фести 78' (Удоги Дестини ( 78') Перейра Роберто 84' (Пафунди Симоне ( 84') Уолас СоузаЛоврич Санди 63' (Самарджич Лазар ( 63') Зеегелаар Марвин 78' (Перес Неуэн ( 78') Товен Флорьян 63' (Арслан Толгай-Али ( 63') Несторовски Илья
Запасные: Гессанд АксельПаделли ДаниэлеБута ЛеонардуVivaldoПьяна ЭдоардоАбанква Джеймс
Равалья НиколаГюнтер КорайНюйтинк БрэмМурру НиколаДзаноли АлессандроАуджелло Томмазо  61'Уинкс Гарри  28' 89' (Илкхан Эмирхан ( 89') Ринкон Томас 88' (Паолетти Флавио ( 88') Джуричич Филип 89' (Кюизанс Микаэль ( 89') Квальярелла Фабио 83' (Хесе Родригес ( 83') Габбьядини Маноло 88' (Ламмерс Сэм ( 88')
Запасные: Турк МартинДзордзи ФедерикоОйконому МариосМурильо ДжейсонДе Лука МануэльМалагрида Лоренцо
08 мая. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

 

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Удинезе Сампдория
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