«Удинезе» отправил «Сампдории» в Серию Б

В 34-м туре чемпионата Италии «Сампдория» боролась за призрачный шанс остаться в Серии А. В гостях у «Удинезе» команда из Генуи чаще владела мячом и постоянно шла в атаку, но все же уступила 0:2, пропустив два мяча в первом тайме. Отличились Роберто Перейра и Адам Масина.

Хозяева делят восьмое место, а вот «Сампдория» официально вылетает во второй дивизион.