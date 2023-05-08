«Удинезе» отправил «Сампдории» в Серию Б

В 34-м туре чемпионата Италии «Сампдория» боролась за призрачный шанс остаться в Серии А. В гостях у «Удинезе» команда из Генуи чаще владела мячом и постоянно шла в атаку, но все же уступила 0:2, пропустив два мяча в первом тайме. Отличились Роберто Перейра и Адам Масина.
Хозяева делят восьмое место, а вот «Сампдория» официально вылетает во второй дивизион.
Протокол игры
|(1:0) Перейра Роберто9'
|(2:0) Масина Адам34'
Сильвестри Марко•Бекао Родриго• 57'Бийол Яка•Масина Адам• 90'Эбоселе Фести78' (Удоги Дестини (78') •Перейра Роберто84' (Пафунди Симоне (84') •Уолас Соуза•Ловрич Санди63' (Самарджич Лазар (63') •Зеегелаар Марвин78' (Перес Неуэн (78') •Товен Флорьян63' (Арслан Толгай-Али (63') •Несторовски Илья
Равалья Никола•Гюнтер Корай•Нюйтинк Брэм•Мурру Никола•Дзаноли Алессандро•Ауджелло Томмазо• 61'Уинкс Гарри 28'89' (Илкхан Эмирхан (89') •Ринкон Томас88' (Паолетти Флавио (88') •Джуричич Филип89' (Кюизанс Микаэль (89') •Квальярелла Фабио83' (Хесе Родригес (83') •Габбьядини Маноло88' (Ламмерс Сэм (88')
08 мая. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
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