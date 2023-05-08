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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший игрок «Наполи»: «Победы «Боки», Аргентины и «Наполи» - это знак от Марадоны»

08 Мая 2023 • 21:19 Комментировать

Массимо Криппа, бывший игрок «Наполи», считает неслучайным то совпадение, что сборная Аргентины снова выиграла чемпионат мира по футболу в один год с «Наполи» - как это было и в предыдущий раз, в 1990 году.

- Это невероятные эмоции для меня лично, город так долго ждал этого, а я видел, как ждет город. Благословение Марадоны? Вы знаете, я не считаю случайным, что выиграли «Бока Хуниорс», выиграла сборная Аргентины и выиграл «Наполи». Надеюсь, команда не распродаст лучших игроков и откроет новый цикл, - цитирует слова Криппы итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Сборная Аргентины Наполи Массимо Криппа
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