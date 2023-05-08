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Чемпионат Италии. Серия А

Леау зовёт Мбаппе в «Милан»

08 Мая 2023 • 19:35 Комментировать

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау хотел бы видеть Килиана Мбаппе в качестве своего одноклубника.

«Мбаппе должен приехать в «Милан», ха-ха. Он уже фанат «Милана», - слова Леау приводит портал Goal со ссылкой на приложение The Residency.

В сезоне 2022/2023 Рафаэл Леау провёл за «Милан» 44 матча. В них португальский нападающий записал на свой счёт 13 голов и 13 результативных передач на партнёров.

Стоит сказать, что слухи регулярно связывают Килиана Мбаппе с переходом в мадридский «Реал». Контракт француза с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Мбаппе одобрил трансфер звезды в «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Килиан Мбаппе Рафаэл Леау
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