Леау зовёт Мбаппе в «Милан»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау хотел бы видеть Килиана Мбаппе в качестве своего одноклубника.

«Мбаппе должен приехать в «Милан», ха-ха. Он уже фанат «Милана», - слова Леау приводит портал Goal со ссылкой на приложение The Residency.

В сезоне 2022/2023 Рафаэл Леау провёл за «Милан» 44 матча. В них португальский нападающий записал на свой счёт 13 голов и 13 результативных передач на партнёров.

Стоит сказать, что слухи регулярно связывают Килиана Мбаппе с переходом в мадридский «Реал». Контракт француза с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

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