Моуринью высказался о своём возможном уходе из «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своём возможном уходе из итальянского клуба.

Ранее сообщалось, что португальский специалист может продолжить карьеру в «ПСЖ». Его контракт с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года.

По словам Моуринью, он ни с кем на эту тему не общается, поэтому каждый может интерпретировать ситуацию по-своему.

«Ситуация ясна, с контрактной точки зрения у меня ещё есть год по контракту. Футбол — это футбол, иногда контракты не самое главное. Всё хорошо, всё спокойно, следующая игра всегда самая важная», — приводит слова Моуринью Metro.

После 34 туров итальянской Серии А «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 58 набранных очков.