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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью высказался о своём возможном уходе из «Ромы»

08 Мая 2023 • 11:17 Комментировать
Болонья
...
Рома
14.05 19:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своём возможном уходе из итальянского клуба.

Ранее сообщалось, что португальский специалист может продолжить карьеру в «ПСЖ». Его контракт с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года.

По словам Моуринью, он ни с кем на эту тему не общается, поэтому каждый может интерпретировать ситуацию по-своему.  

«Ситуация ясна, с контрактной точки зрения у меня ещё есть год по контракту. Футбол — это футбол, иногда контракты не самое главное. Всё хорошо, всё спокойно, следующая игра всегда самая важная», — приводит слова Моуринью Metro.

После 34 туров итальянской Серии А «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 58 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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