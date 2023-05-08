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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри дал оценку игре Погба

08 Мая 2023 • 08:45 Комментировать

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о победе своей команды над «Аталантой» в матче чемпионата Италии. «Старая синьора» выиграла со счетом 2:0.

«В Бергамо непросто играть, но мы заслуженно победили. Как мне игра Погба? В этом матче Поль выступил еще лучше. Он получает больше игрового времени и продолжает прогрессировать», - передает слова специалиста пресс-служба туринского гранда.

После 34 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 66 баллов и располагается на втором месте в турнирной таблице. В следующем матче Серии А подопечные Аллегри встретятся на своем поле с «Кремонезе».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Поль Погба
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