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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти сообщил важную новость

08 Мая 2023 • 07:40 Комментировать

Рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о своем истекающем трудовом соглашении с неаполитанским клубом. Он заявил, что боссы команды активировали опцию пролонгации сотрудничества.

«Благодарю руководство за то, что была активирована опция продления соглашения до лета 2024 года. Наш директор Джунтоли уже начал работу над составом и подписанием контрактов на новый сезон», - цитирует тренера инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, что «Наполи» досрочно стал чемпионом Италии за пять туров до завершения сезона. Это первое скудетто неаполитанцев с 1990 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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