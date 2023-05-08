Леау заверил, что он «скоро вернётся»

Португальский нападающий Рафаэл Леау обескуражил своих поклонников, получив травму в матче с «Лацио» - разумеется, по закону подлости это случилось прямо накануне игры с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов. И, пока все поклонники клуба гадают, сыграет ли он против «Интера» хотя бы в одном матче, Леау вышел на связь в социальной сети и пообещал вернуться «в самое ближайшее будущее».

- Не беспокойтесь за меня, я вернусь в самое ближайшее время, - заверил португальский футболист.

Первый матч «Милана» с «Интером» состоится десятого мая, ответный поединок - шестнадцатого числа.