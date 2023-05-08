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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» более года не выигрывала в гостях

08 Мая 2023 • 02:31 Комментировать
Лечче
0:1
Верона
окончен

В тридцать четвертом туре итальянского чемпионата «Верона» съездила в Лечче и выиграла там с минимальным счетом. Единственный гол встречи забил во второй половине игры Сирил Нгонг, для бельгийца это был третий гол в сезоне. Как оказалось, «Верона» не выигрывала в гостях более года.

В последний раз это случилось в последний день апреля прошлого года - тогда «Верона» выиграла на Сардинии у местного «Кальяри», и также с минимальным счетом. Воздержание продлилось в итоге 372 дня. В следующем туре итальянского чемпионата «Вероне» предстоит сыграть с «Торино», это случится четырнадцатого мая. 

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Верона Лечче
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