«Верона» одолела «Лечче» в сражении за выживание

В воскресенье в Серии А состоялась битва аутсайдеров. Еще недавно, казалось, безнадежная «Верона» сегодня удачно сыграла на выезде против «Лечче» и отдалилась от зоны вылета уже на три очка. Сверхопасных моментов было мало, но гости сразу принялись пытаться забить, Милан Джурич уже на второй минуте головой пробил в перекладину. После перерыва он помог партнеру открыть счет, и Сириль Нгонж из-за пределов штрафной метко пробил на три очка.
«Верона» вышла на чистое 17-е место, у ее соперника всего на одно очко больше.
Протокол игры
|71'Нгонж Сириль (0:1)
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин•Баскиротто Федерико•Юмтити Самуэль•Галло Антонино•Блен Алексис72' (Гонсалес Джоан (72') •Юлманд Мортен• 22'Уден Реми 79'83' (Коломбо Лоренцо (83') •Стрефецца Габриэль•Сисей Ассан•Ди Франческо Федерико72' (Банда Ламек (72')
Монтипо Лоренцо• 82'Маньяни Джанджакомо• 52'Хиен Исак•Давидович Павел•Фараони Марко 19'70' (Депаоли Фабио (70') •Лазович Дарко89' (Терраччано Филиппо (89') •Тамез Адриен•Абильдгор Оливер• 35'Верди Симоне65' (Нгонж Сириль (65') • 86'Дуда Ондрей70' (Сулемана Ибрахим (70') •Джурич Милан II
07 мая. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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