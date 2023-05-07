«Верона» одолела «Лечче» в сражении за выживание

В воскресенье в Серии А состоялась битва аутсайдеров. Еще недавно, казалось, безнадежная «Верона» сегодня удачно сыграла на выезде против «Лечче» и отдалилась от зоны вылета уже на три очка. Сверхопасных моментов было мало, но гости сразу принялись пытаться забить, Милан Джурич уже на второй минуте головой пробил в перекладину. После перерыва он помог партнеру открыть счет, и Сириль Нгонж из-за пределов штрафной метко пробил на три очка.

«Верона» вышла на чистое 17-е место, у ее соперника всего на одно очко больше.