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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» одолела «Лечче» в сражении за выживание

07 Мая 2023 • 23:39 Комментировать
Лечче
0:1
Верона
окончен

В воскресенье в Серии А состоялась битва аутсайдеров. Еще недавно, казалось, безнадежная «Верона» сегодня удачно сыграла на выезде против «Лечче» и отдалилась от зоны вылета уже на три очка. Сверхопасных моментов было мало, но гости сразу принялись пытаться забить, Милан Джурич уже на второй минуте головой пробил в перекладину. После перерыва он помог партнеру открыть счет, и Сириль Нгонж из-за пределов штрафной метко пробил на три очка.

«Верона» вышла на чистое 17-е место, у ее соперника всего на одно очко больше.

Протокол игры  
Лечче0:1Верона
  71'Нгонж Сириль (0:1)
Фальконе ВладимироГендрей ВалентинБаскиротто ФедерикоЮмтити СамуэльГалло АнтониноБлен Алексис 72' (Гонсалес Джоан ( 72') Юлманд Мортен  22'Уден Реми  79' 83' (Коломбо Лоренцо ( 83') Стрефецца ГабриэльСисей АссанДи Франческо Федерико 72' (Банда Ламек ( 72')
Запасные: Блеве МаркоПерссон ЙоэльКассандро ТоммазоТуиа АлессандроРоманьоли СимонеПеццелла ДжузеппеБранколлини ФедерикоЧеккарони ПьетроПонграчич МаринМале ЮссефХельгасон ТорирАскилдсен Кристоффер
Монтипо Лоренцо  82'Маньяни Джанджакомо  52'Хиен ИсакДавидович ПавелФараони Марко  19' 70' (Депаоли Фабио ( 70') Лазович Дарко 89' (Терраччано Филиппо ( 89') Тамез АдриенАбильдгор Оливер  35'Верди Симоне 65' (Нгонж Сириль ( 65'  86') Дуда Ондрей 70' (Сулемана Ибрахим ( 70') Джурич Милан II
Запасные: Берарди АлессандроДойг ДжошЧеккерини ФедерикоКоппола ДиегоКаллон ЯяГайч АдольфоПерилли СимонеЗефёйк ДейовайсиоБраф ДжейденХуан Кабаль
07 мая. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

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Верона Лечче
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