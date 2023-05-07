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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен установил абсолютный рекорд для африканских игроков Серии А

07 Мая 2023 • 23:08 Комментировать
Наполи
1:0
Фиорентина
окончен

Нигерийский футболист Виктор Осимхен принес своему клубу победу в игре с «Фиорентиной» в рамках тридцать четвертого тура итальянского чемпионата, он забил единственный гол встречи во второй ее половине.

И оказалось, что это был для Осимхена его сорок седьмой гол в Серии А, с момента начала выступлений в высшей лиге итальянского футбола. По этому показателю форвард выигравшего титул чемпиона Италии «Наполи» обошел либерийца Джорджа Веа, который выступал за «Милан» с 1995 по 1999 год и забил 46 голов в общей сложности.

В следующем туре «Наполи» сыграет на выезде с «Монцей». 

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Евро-Футбол.Ру,
Джордж Веа Наполи Виктор Осимхен
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