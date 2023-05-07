Новый чемпион мира по шахматам рассказал, за какой он болеет клуб

Новый чемпион мира по шахматам, Динь Лижэнь, не скрывает своего интереса к футболу - это достаточно непривычно для мира шахмат. Одно из исключений - это норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, который яро болеет за мадридский «Реал» и своего соотечественника Эрлинга Холанна.

А вот Динь Лижэнь, выигравший свой чемпионский титул в поединке с Яном Непомнящим, дал понять, что болеет за туринский «Ювентус».

- Посвящаю победу моей маме, семье, друзьям. Отдохну и отправлюсь в Турин, хочу посмотреть матч «Ювентуса», любимого клуба, - написал китайский шахматист сразу после своей победы.