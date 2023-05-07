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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший игрок итальянской сборной возглавил мальтийский «Хамрун»

07 Мая 2023 • 21:00 Комментировать

Бывший игрок таких итальянских клубов, как «Лацио» и «Сампдория», Лучано Дзаури, стал наставником чемпиона Мальты - «Хамрун Спартанс», только-только снова выигравший титул в мальтийской Премьер-лиге, второй за последние три года. Для 45-летнего начинающего тренера это будет первый опыт в зарубежном футболе.

Ранее он руководил «Пескарой», в составе которой и заканчивал свою футбольную карьеру. Там он какое-то время поработал ассистентом при Массимо Оддо, а затем, в прошлом году, возглавил клуб самостоятельно. У руля своего нового клуба Дзаури сменит сербского специалиста Бранко Нишевича. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Дзаури Хамрун Спартанс
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