«Наполи» обыграл «Фиорентину» в ранге чемпиона

«Наполи» провёл первый матч в ранге нового чемпиона Италии. Команда Лучано Спаллетти смешанным составом вышла против «Фиорентины» и всё равно добилась победы, несмотря на отсутствие мотивации. В более-менее равной борьбе всё решили 11-метровые удары в ворота «фиалок». На 48-й минуте Виктор Осимхен не смог реализовать свой супершанс, но на 74-й - все же забил и принес еще три очка в копилку «Наполи».
Протокол игры
|(1:0) Осимхен Виктор74'
Голлини Пьерлуиджи•Ди Лоренцо Джованни•Эстигор Лео•Мин-Чжэ Ким•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Демме Диего46' (Лоботка Станислав (46') •Элмас Эльиф84' (Дзербин Алессио (84') •Лосано Ирвинг45' (Кварацхелия Хвича (45') •Осимхен Виктор77' (Симеоне Джованни (77') •Распадори Джакомо46' (Зелиньски Пётр (46')
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон46' (Венути Лоренцо (46') •Миленкович Никола•Роша Игор II•Терзич Алекса•Амрабат Софьян76' (Куаме Кристиан (76') •Дункан Альфред66' (Мандрагора Роландо (66') •Гонсалес Николас•Бонавентура Джакомо67' (Кастровилли Гаэтано (67') •Соттиль Рикардо76' (Сапонара Риккардо (76') •Йович Лука
07 мая. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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