«Наполи» обыграл «Фиорентину» в ранге чемпиона

«Наполи» провёл первый матч в ранге нового чемпиона Италии. Команда Лучано Спаллетти смешанным составом вышла против «Фиорентины» и всё равно добилась победы, несмотря на отсутствие мотивации. В более-менее равной борьбе всё решили 11-метровые удары в ворота «фиалок». На 48-й минуте Виктор Осимхен не смог реализовать свой супершанс, но на 74-й - все же забил и принес еще три очка в копилку «Наполи».