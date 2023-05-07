Генеральный директор «Милана» - о полуфинале Лиги чемпионов: «Это фантастика»

Генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани высказался о возвращении итальянского клуба на заключительные стадии Лиги чемпионов.

«Вернуться в полуфинал Лиги чемпионов спустя шестнадцать лет – это фантастика. Конечно, такой момент можно назвать волнительным и для клуба, и для команды, и для всего города. Мы проделали огромное количество работы, чтобы попасть сюда. Надеемся, что этот год не станет разовым явлением, постараемся повторить успех в ближайшие сезоны», - цитирует Фурлани CBS Sports.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов «Милан» сыграет с «Интером». В чемпионате Италии клуб занимает лишь пятое место.