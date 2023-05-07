Итальянская федерация футбола рассмотрит инцидент с жёлтой карточкой Влаховича

Итальянская федерация футбола рассмотрит эпизод с получением жёлтой карточки нападающим «Ювентуса» Душаном Влаховичем, который в матче с «Аталантой» (2:0) приставил палец к губам после забитого гола, отреагировав на расистские оскорбления со стороны фанатов.

Как сообщает Football Italia, федерация футбола Италии уже связалась с «Ювентусом» по поводу инцидента, заверив, что в том случае, если Влахович получит жёлтую карточку, из-за которой будет вынужден пропустить матч, то она будет аннулирована. Отметим, что дисциплинарная комиссия не может отменять жёлтые карточки по такой причине, именно поэтому в ситуацию приходится вмешиваться федерации, такая же ситуации была и в случае с нападающим «Интера» Ромелу Лукаку, отреагировавшим на расистские оскорбления со стороны болельщиков.