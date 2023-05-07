Спортивный директор «Наполи» не стал опровергать слухе об уходе в «Ювентус»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли не стал опровергать возможный переход в «Ювентус».

«Я очень счастлив, что нам удалось стать чемпионами, эти воспоминания навсегда останутся со мной.

Переход в «Ювентус»? Сейчас я пытаюсь осознать, какими выдающимися являются наши достижения, о своем будущем буду думать позже.

Уход лидеров? Я уже восемь лет в клубе, за нас поиграли многие футболисты, но состав всегда был конкурентоспособным. Если бы я был фанатом «Наполи», то не беспокоился бы за будущее», - цитирует Джунтоли DAZN.

Напомним, что «Наполи» под руководством Лучано Спаллетти досрочно стал чемпионом Италии.