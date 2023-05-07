Айлинг: «Аллегри предоставил мне шанс, и я ухватился за него»

19-летний вингер туринского «Ювентуса» Самуэль Айлинг пообщался с журналистами после матча с «Аталантой» (2:0), англичанин отметился победным голом.

«Мне предоставили шанс, и я ухватился за него обеими руками.

Победный гол? Я отобрал мяч, отыгрался с партнёром и реализовал свой момент. Я горжусь тем, что забил гол в футболке «Ювентуса» — это особенный момент для меня», - приводит слова Айлинга Sky Sport Italia.

Айлинг присоединился к молодёжной команде «Ювентуса» в 2020-м году, перейдя в туринский клуб из лондонского «Челси». Портал Transfermarkt оценивается стоимость англичанина в три с половиной миллиона евро.