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Чемпионат Италии. Серия А

Айлинг: «Аллегри предоставил мне шанс, и я ухватился за него»

07 Мая 2023 • 18:47 Комментировать (1)
Аталанта
0:2
Ювентус
окончен

19-летний вингер туринского «Ювентуса» Самуэль Айлинг пообщался с журналистами после матча с «Аталантой» (2:0), англичанин отметился победным голом.

«Мне предоставили шанс, и я ухватился за него обеими руками.

Победный гол? Я отобрал мяч, отыгрался с партнёром и реализовал свой момент. Я горжусь тем, что забил гол в футболке «Ювентуса» — это особенный момент для меня», - приводит слова Айлинга Sky Sport Italia.

Айлинг присоединился к молодёжной команде «Ювентуса» в 2020-м году, перейдя в туринский клуб из лондонского «Челси». Портал Transfermarkt оценивается стоимость англичанина в три с половиной миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Самуэль Айлинг
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Комментарии (1)
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ЮвиК
07 Мая 2023 в 18:49
Молодец. Еще в прошлой игре был хороший шанс забить.
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