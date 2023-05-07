Кулибали поздравил де Лаурентиса с чемпионством

Экс-защитник «Наполи» Калиду Кулибали, ныне выступающий за «Челси», поздравил президента неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентиса с чемпионством.

«Я получил сообщение от Калиду и хочу поделиться им с вами: «Вы за служили это чемпионство вашей работой, это должно было случиться уже давно, желаю вам побед и титулов. Спасибо, что дали мне возможность играть за эти цвета и город. Вперёд, Неаполь», - приводит слова де Лаурентиса Football Italia.

Отметим, что дела у Кулибали в «Челси» складываются не лучшим образом, лондонский клуб занимает лишь одиннадцатое место в чемпионате Италии.