Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини остался доволен игрой «Аталанты» в матче с «Ювентусом»

07 Мая 2023 • 17:58 Комментировать
Аталанта
0:2
Ювентус
окончен

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини остался доволен игрой своей команды в матче против «Ювентуса» (0:2).

«Ребята играли хорошо, но в ключевых эпизодах везение было не на нашей стороне. Конечно, обидно проигрывать, когда показываешь неплохую игру, нам удалось создать много моментов в матче с сильным соперником.

Просто посмотрите на пропущенный гол, Дзаппакоста врезался в товарища по команде, что привело к пустой зоне.

Осталось четыре матча, мы по-прежнему сохраняем шансы на попадание в еврокубки», - приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

«Аталанта» расположилась на шестом месте в Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Джан Пьеро Гасперини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Аталанта Аталанта
Ювентус Ювентус
0
2
2.42 3.20 3.15
Видео
Окончен
Торино Торино
Монца Монца
1
1
2.03 3.15 4.30
Видео
07.05.23 в 19:00
Наполи Наполи
Фиорентина Фиорентина
1.72 3.90 4.90
Видео
07.05.23 в 21:45
Лечче Лечче
Верона Верона
2.39 2.95 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Мая
18:09 · Италия. Серия А
Кулибали поздравил де Лаурентиса с чемпионством
17:58 · Италия. Серия А
Гасперини остался доволен игрой «Аталанты» в матче с «Ювентусом»
17:58 · Италия. Серия А
«Торино» упустил победу в матче против «Монцы», гол Миранчука не засчиитали
17:45 · Италия. Серия А
Аллегри – об оскорблениях в адрес Влаховича: «Не нужно придавать этому большого значения»
17:32 · Италия. Серия А
Гасперини вступился за фанатов «Аталанты», оскорблявших Влаховича
16:51 · Италия. Серия А
Полузащитник «Лиона» Ауа согласовал контракт с «Ромой»
16:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» придумал, как подписать топ-защитника 2
15:42 · Италия. Серия А
Влаховича грубо оскорбляли фанаты «Аталанты»
15:30 · Италия. Серия А
«Торино» - «Монца»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
15:27 · Италия. Серия А
«Ювентус» добыл победу благодаря промахам игроков «Аталанты» 3
15:19 · Россия. Первая лига
Самошников: «Кварацхелия – просто красавец, я поздравил его с чемпионством»
13:00 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
12:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выделит 40 миллионов на игрока «Интера» 4
10:16 · Италия. Серия А
Хвича продлит контракт с «Наполи»
00:22 · Италия. Серия А
Лукаку: «Я знаю, что должен сделать»
Все новости
Рекомендуем