Гасперини остался доволен игрой «Аталанты» в матче с «Ювентусом»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини остался доволен игрой своей команды в матче против «Ювентуса» (0:2).

«Ребята играли хорошо, но в ключевых эпизодах везение было не на нашей стороне. Конечно, обидно проигрывать, когда показываешь неплохую игру, нам удалось создать много моментов в матче с сильным соперником.

Просто посмотрите на пропущенный гол, Дзаппакоста врезался в товарища по команде, что привело к пустой зоне.

Осталось четыре матча, мы по-прежнему сохраняем шансы на попадание в еврокубки», - приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

«Аталанта» расположилась на шестом месте в Серии А.