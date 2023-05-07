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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» упустил победу в матче против «Монцы», гол Миранчука не засчиитали

07 Мая 2023 • 17:58 Комментировать
Торино
1:1
Монца
окончен

Соседи по таблице чемпионата Италии, «Торино» и «Монца», провели матч 34-го тура. Хозяева подолгу катали мяч, но по ударам по воротам не имели перевеса. Алексей Миранчук от линии штрафной пытался поразить дальний угол - сэйв голкипера. Мергим Войвода также опасно пробивал, вратарь справился, но на подборе был Миранчук, добавивший мяч в пустые ворота, но здесь вне игры. Только-только возобновилась игра, и Антонио Санабрия взял игру на себя, избежал проблем с двумя защитниками и отправил мяч в сетку. В самой концовке гости отыгрались. Джанлука Капрари здорово пробил с линии штрафной - 1:1.

Команды делят восьмое место.

Протокол игры  
Торино1:1Монца
(1:0) Санабрия Антонио46'  
  86'Капрари Джанлука (1:1)
Милинкович-Савич ВаняДжиджи КоффиБуонджорно АлессандроРодригес РикардоЛазаро Валентино 82' (Байейе Брайан ( 82') Войвода МергимРиччи СамуэлеИлич Иван 76' (Линетти Кароль ( 76') Миранчук Алексей 75' (Карамо Янн ( 75'  88') Влашич Никола 75' (Сек Демба ( 75') Санабрия Антонио 82' (Адопо Ндари ( 82')
Запасные: Гинейтис ГвидасВиейра РонниГравильон ЭндрюДжемелло ЛукаПеллегри ПьетроФиоренца МаттеоAnge N'Guessan
Ди Грегорио МикелеИццо АрмандоМари Пабло 6' (Марлон ( 6') Кальдирола Лука 78' (Сенси Стефано ( 78') Биринделли Самуэле 57' (Петанья Андреа ( 57') Аугусто Карлос  44'Мачин Хосе 46' (Ровелла Николо ( 46') Пессина МаттеоЧиурриа ПатрикВалоти Матиа 57' (Капрари Джанлука ( 57') Мота Дани
Запасные: Гюткьяр КристианСоррентино АлессандроБарберис АндреаКарбони ФранкоРаноккья ФилиппоВиньято СамуэлеАнтов ВалентинКраньо АлессиоД'Аллесандро МаркоДонати Джулио
07 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Монца Алексей Миранчук
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