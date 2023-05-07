«Торино» упустил победу в матче против «Монцы», гол Миранчука не засчиитали

Соседи по таблице чемпионата Италии, «Торино» и «Монца», провели матч 34-го тура. Хозяева подолгу катали мяч, но по ударам по воротам не имели перевеса. Алексей Миранчук от линии штрафной пытался поразить дальний угол - сэйв голкипера. Мергим Войвода также опасно пробивал, вратарь справился, но на подборе был Миранчук, добавивший мяч в пустые ворота, но здесь вне игры. Только-только возобновилась игра, и Антонио Санабрия взял игру на себя, избежал проблем с двумя защитниками и отправил мяч в сетку. В самой концовке гости отыгрались. Джанлука Капрари здорово пробил с линии штрафной - 1:1.

Команды делят восьмое место.