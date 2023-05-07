«Торино» упустил победу в матче против «Монцы», гол Миранчука не засчиитали

Соседи по таблице чемпионата Италии, «Торино» и «Монца», провели матч 34-го тура. Хозяева подолгу катали мяч, но по ударам по воротам не имели перевеса. Алексей Миранчук от линии штрафной пытался поразить дальний угол - сэйв голкипера. Мергим Войвода также опасно пробивал, вратарь справился, но на подборе был Миранчук, добавивший мяч в пустые ворота, но здесь вне игры. Только-только возобновилась игра, и Антонио Санабрия взял игру на себя, избежал проблем с двумя защитниками и отправил мяч в сетку. В самой концовке гости отыгрались. Джанлука Капрари здорово пробил с линии штрафной - 1:1.
Команды делят восьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Санабрия Антонио46'
|86'Капрари Джанлука (1:1)
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо•Лазаро Валентино82' (Байейе Брайан (82') •Войвода Мергим•Риччи Самуэле•Илич Иван76' (Линетти Кароль (76') •Миранчук Алексей75' (Карамо Янн (75') • 88'Влашич Никола75' (Сек Демба (75') •Санабрия Антонио82' (Адопо Ндари (82')
Ди Грегорио Микеле•Иццо Армандо•Мари Пабло6' (Марлон (6') •Кальдирола Лука78' (Сенси Стефано (78') •Биринделли Самуэле57' (Петанья Андреа (57') •Аугусто Карлос• 44'Мачин Хосе46' (Ровелла Николо (46') •Пессина Маттео•Чиурриа Патрик•Валоти Матиа57' (Капрари Джанлука (57') •Мота Дани
07 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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