Аллегри – об оскорблениях в адрес Влаховича: «Не нужно придавать этому большого значения»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) и высказался о расистских оскорблениях в адрес Душана Влаховича.

«Парни здорово поработали сегодня и заслуженно одержали победу.

Первый тайм мы начали неплохо, но затем сбавили темп, ошибались в передачах, что придало уверенности «Аталанте». Во второй половине команда прибавила, что вылилось в забитый гол.

Оскорбления в адрес Влаховича? К сожалению, такие мерзкие моменты иногда происходят, с ними нужно бороться, но не придавать им слишком большого значения», - цитирует Аллегри Sky Sport Italia.

Сегодняшняя победа позволила «Ювентусу» подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.