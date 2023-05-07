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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри – об оскорблениях в адрес Влаховича: «Не нужно придавать этому большого значения»

07 Мая 2023 • 17:45 Комментировать
Аталанта
0:2
Ювентус
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Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) и высказался о расистских оскорблениях в адрес Душана Влаховича.

«Парни здорово поработали сегодня и заслуженно одержали победу.

Первый тайм мы начали неплохо, но затем сбавили темп, ошибались в передачах, что придало уверенности «Аталанте». Во второй половине команда прибавила, что вылилось в забитый гол.

Оскорбления в адрес Влаховича? К сожалению, такие мерзкие моменты иногда происходят, с ними нужно бороться, но не придавать им слишком большого значения», - цитирует Аллегри Sky Sport Italia.

Сегодняшняя победа позволила «Ювентусу» подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Массимилиано Аллегри Душан Влахович
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