Гасперини вступился за фанатов «Аталанты», оскорблявших Влаховича

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини объяснил поведение фанатов в матче с «Ювентусом» (0:2). Напомним, что болельщики клуба из Бергамо оскорбляли сербского нападающего туринцев Душана Влаховича.

«За наш клуб играют Пашалич, Джимсити и другие представители этой этнической группы. Расизм – это серьёзно, но необходимо различать личностные оскорбления и расистские. Существует четкая разница», - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

Стоит отметить, что Влахович, забивший гол в ворота «Аталанты», приложил палец к губам, показав этот жест болельщикам, арбитр незамедлительно отреагировал на провокацию и показал жёлтую карточку сербскому нападающему.