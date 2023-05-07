Полузащитник «Лиона» Ауа согласовал контракт с «Ромой»

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа ближайшим летом перейдёт в итальянскую «Рому» на правах свободного агента, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, стороны уже согласовали трёхлетнее соглашение и теперь им осталось только поставить подписи. Ранее сообщалось, что на 24-летнего француза также претендовали испанский «Бетис» и немецкий «Айнтрахт».

В текущем сезоне Ауа провёл за «Лион» 16 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Франции в 15 миллионов евро.

После 34 туров итальянской Серии А «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 58 очков.