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Чемпионат Италии. Серия А

Влаховича грубо оскорбляли фанаты «Аталанты»

07 Мая 2023 • 15:42 Комментировать
Аталанта
0:2
Ювентус
окончен

В воскресенье «Ювентус» одержал важную победу в гостевом матче чемпионата Италии против «Аталанты». Команда Массимилиано Аллегри выиграла в Бергамо со счётом 2:0 благодаря голам Самуэля Айлинга и Душана Влаховича. Второй из них по ходу игры сталкивался с оскорблениями, о чём в социальных сетях рассказывает журналист Джованни Капуано.

«Цыганское дерьмо», - такую оскорбительную фразу в отношении Влаховича скандировали фанаты «Аталанты».

Обыграв «Аталанту», «Ювентус» поднялся на второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. Следующий матч «старая синьора» проведёт 11 мая – против «Севильи» в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Душан Влахович
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