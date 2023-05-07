«Ювентус» добыл победу благодаря промахам игроков «Аталанты»

В ещё одном центральном матче 34-го тура Серии А встретились «Аталанта» с «Ювентусом». Хозяева играли первым номером, постоянно били по воротам, но точность была ужасной - одно попадание в створ из 15 попыток. Марио Пашалич доставил мяч на голову Джорджио Скальвини, и тот пробил в штангу. На исходе часа игры Адриен Рабио по флангу прорвался к лицевой линии и прострелил, после серии рикошетов Самуэль Айлинг метров с шести расстрелял ворота. Тён Копмейнерс стал автором единственного удара в створ, но голкипер не дал мячу влететь в дальний угол ворот. Йоаким Меле атаковал с разворота, но все же рядом со штангой. Брэндон Соппи едва не сравнял счет, но мяч от голкипера попал в стойку. В последней атаке Душан Влахович убежал один на один с голкипером и реализовал шанс - 2:0.

«Ювентус» вырвался на второе место, «Аталанта» делит шестую строчку с «Ромой».