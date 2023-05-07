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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» добыл победу благодаря промахам игроков «Аталанты»

07 Мая 2023 • 15:27 Комментировать (3)
Аталанта
0:2
Ювентус
окончен

В ещё одном центральном матче 34-го тура Серии А встретились «Аталанта» с «Ювентусом». Хозяева играли первым номером, постоянно били по воротам, но точность была ужасной - одно попадание в створ из 15 попыток. Марио Пашалич доставил мяч на голову Джорджио Скальвини, и тот пробил в штангу. На исходе часа игры Адриен Рабио по флангу прорвался к лицевой линии и прострелил, после серии рикошетов Самуэль Айлинг метров с шести расстрелял ворота. Тён Копмейнерс стал автором единственного удара в створ, но голкипер не дал мячу влететь в дальний угол ворот. Йоаким Меле атаковал с разворота, но все же рядом со штангой. Брэндон Соппи едва не сравнял счет, но мяч от голкипера попал в стойку. В последней атаке Душан Влахович убежал один на один с голкипером и реализовал шанс - 2:0.

«Ювентус» вырвался на второе место, «Аталанта» делит шестую строчку с «Ромой».

Протокол игры  
Аталанта0:2Ювентус
  

56' Айлинг Самуэль (0:1)

90' Влахович Душан (0:2)

Спортьелло МаркоТолой РафаэлДжимсити БератСкальвини ДжорджиоДзаппакоста ДавидеМеле Йоаким  90'Де Рон МартенЭдерсон Хонорато 50' (Бога Жереми ( 50'Соппи Брэндон 65') Пашалич Марио 60' (Муриэль Луис ( 60') Копмейнерс ТëнСапата Дуван
Запасные: Демирал МерихОколи МемеMarco PalestraРосси ФранческоМуссо Хуан
Щесны ВойцехДанило ЛуисРугани ДаниэлеАлекс СандроКуадрадо ХуанФаджоли Николо 65' (Погба Поль ( 65') Локателли МануэльРабио Адриен  62'Айлинг Самуэль 82' (Костич Филип ( 82') Ди Мария Анхель 82' (Кьеза Федерико ( 82') Милик Аркадиуш 65' (Влахович Душан ( 65')
Запасные: Кин МойзеБремер ГлейсонБонуччи ЛеонардоПинсольо КарлоГатти ФедерикоПерин МаттиаСоуле МатиасМиретти ФабиоБарбьери Томмазо
07 мая. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Ювентус Аталанта
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Комментарии (3)
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ЮвиК
07 Мая 2023 в 15:32
Хорошая победа. Все молодцы. Форца Юве.
venge
07 Мая 2023 в 15:32
Что за дебильный заголовок? Совсем писать разучились нормально?
ЮвиК
07 Мая 2023 в 15:32
Человек в своем мире живет наверное..
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Окончен
Аталанта Аталанта
Ювентус Ювентус
0
2
2.42 3.20 3.15
Видео
Перерыв
Торино Торино
Монца Монца
0
0
2.03 3.15 4.30
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