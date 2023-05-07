Хвича продлит контракт с «Наполи»

Один из лидеров «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к подписанию нового трудового договора с неаполитанским клубом. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

Нынешнее трудовое соглашение атакующего полузащитника с итальянским клубом рассчитано до 2027 года. Стороны близки к продлению контракта на один год. По условия нового трудового договора заработная плата грузина увеличится с 1,1 миллиона евро до трех миллионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия провел 29 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.