«Наполи» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 34-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Фиорентину».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Наполи - Фиорентина
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Протокол игры
Голлини Пьерлуиджи•Ди Лоренцо Джованни•Эстигор Лео•Мин-Чжэ Ким•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Демме Диего•Элмас Эльиф•Лосано Ирвинг45' (Кварацхелия Хвича (45') •Осимхен Виктор•Распадори Джакомо
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон•Миленкович Никола•Роша Игор II•Терзич Алекса•Амрабат Софьян•Дункан Альфред•Гонсалес Николас•Бонавентура Джакомо•Соттиль Рикардо•Йович Лука
07 мая. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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